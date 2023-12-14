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Türkiye
TRT Haber 14.12.2023 10:43

Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

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