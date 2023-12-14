Anahtarını evde unuttu, balkondan girmeye çalışırken 2. kattan düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anahtarını evde unutan genç, ev arkadaşını da uyandıramayınca eve balkondan girmeye çalıştı. Dengesini kaybeden genç, ikinci kattan yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Altın Kaymak Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi.

Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı. Arkadaşını uyandırmada başarılı olamayan genç, eve balkondan girmek istedi. Su borularına tırmanarak ikinci kattaki evinin balkonuna ulaşmak isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı.

Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi