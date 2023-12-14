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Türkiye
İHA 14.12.2023 10:27

Kayıt dışı kiralama yapan firmalara göz açtırılmıyor

Aydın’da kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan firmalar jandarma tarafından denetlendi. Yapılan kontrol sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Kayıt dışı kiralama yapan firmalara göz açtırılmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı geçici konaklama tesisi ve araç kiralaması yapan firmalara yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede kiralık araç firmaları ve günübirlik kiralık evlere yönelik il genelinde 71 ekip ve 207 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyete bulundukları tespit edilen 147 günübirlik işletilen işyeri ve 3 araç kiralama firması kontrol edildi.

Uygulama esnasında, hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve kasten yaralama suçlarından toplam 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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