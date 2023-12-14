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Türkiye
AA 14.12.2023 10:52

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi
[Fotograf: AA]

Bartın'ın Amasra ilçesine 602 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Mısır üzerinden İzmir'e oradan da Amasra'ya ulaşan geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

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