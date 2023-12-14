Sivas'ta bir öğrencinin öldüğü kazada sürücü 3,02 promil alkollü çıktı

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezinde 8 Aralık 2023'de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"8 Aralık 2023 Cuma günü saat 23.45 sıralarında E.K. yönetimindeki otomobil, İnönü Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Afrika Komorlar uyruklu yaya Saıd Youssouf Hafsoıta'ya (24) çarpmıştır. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kazazede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kaza yerinden kaçan sürücü E.K. kısa süre sonra Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan alkol kontrolünde 3.02 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.​​​​​​​"