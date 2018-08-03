Türkiye şehitlerine sahip çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından Sivas'ın Şarkışla ilçesine gelenler, önceki gün toprağa verilen Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevinde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, aileye taziyelerini iletiyor.

Trabzon, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Tokat'ın yanı sıra ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi, taziye çadırına gelerek, sosyal medya yoluyla veya telefonla ulaştıkları ailenin acısını paylaşıyor.

Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir, taziye çadırında yaptığı açıklamada, 10 kardeş olduklarını, PKK terör örgütünün katlettiği Nurcan Karakaya'nın kız kardeşlerinin en küçüğü olduğunu söyledi.

Kız kardeşiyle son olarak Malatya'da görüştüklerini anlatan Demir, eşinin tayininin Hakkari'ye çıkmasından sonra Nurcan'ın bir tedirginlik yaşandığını belirterek, "Biraz tedirginlik yaşadılar ama eşini de yalnız bırakmak istemedi. Oraya taşındılar, biz de onları Allah'a emanet ettik, gönderdik." diye konuştu.

Vatandaşların şehidine sahip çıktığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Tokat'tan 2 öğrenci, hiç tanımadıkları halde otostop yapıp gelmişler. Adana'dan hiç tanımadığımız insanlar geldi, Sivas'tan yoldan geçerken görmüş, gelen oldu. Trabzon'dan hiç tanımadığımız insanlar geldiler, acımızı paylaştılar. Kahramanmaraş'ın Çardak beldesinden bir baba kız geldiler, sağ olsun vatandaş şehidine sahip çıktı. Yurt dışından bölgemizin insanı, yurt dışında yaşadığı için gelebilenler acımızı paylaştı. Burada oturan Suriyeli bir amcamız var. Gelip acımızı paylaşmaya çalışıyor."

10 yaşında babasını kaybetmiş

Olayı annesinden duyduğunu aktaran Demir, "Eniştem anneme söylemiş, 'Böyle bir kaza oldu.' demiş. Annem aradı beni, 'Bir şey olmuş haber al.' diye. Sonra Hakkari de jandarmayı aradım, oradan öğrendim." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan ağabey Demir, duygularını şöyle dile getirdi:

"Nurcan 10 -11 yaşındaydı, babam vefat etti. Nurcan'ı biz büyüttük. Onunla geçen her anımız özeldi. Vatan sağ olsun, devletimiz var olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Bu zalimlerin yaptığı yeni bir şey değil, daha önce de birçok bebek katlettiler, bu sefer bizim evladımız vardı, hepsi bizim evladımız. Bundan önce Necmettin öğretmene kıydılar o da bizim evladımızdı, kardeşimizdi. Aybüke öğretmene kıydılar o da bizim kardeşimizdi."

Kaynak: AA