Şehit anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Yüksekova’da, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Kayseri'ye gönderildi.

Cenazeler daha sonra karayolu ile Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehitler için daha sonra Şarkışla Kaymakamlığı önündeki meydanda tören düzenlendi.

Törende bir süre şehit eşi ve bebeğinin tabutuna sarılan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kızının tabutuna sarılarak, "Yavrum, yavrunu da aldın gittin." diyerek ağladı.

Terör örgütü aleyhine slogan atıldı

Asker üniforması giyen iki çocuk, bir süre tabutların başında bekledi. Vatandaşlar, sık sık terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Şehit Karakaya ve bebeği için ikindi vakti ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin eşi Serkan Karakaya ile Nurcan Karakaya'nın tabutuna omuz verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 11 aylık bebeğin tabutunu bir süre taşıdı.

Cenazeler, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı

Törene, şehidin ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekilleri, Sivas Valisi Davut Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, diğer yetkililer, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya olay yerinde, ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise hastanede şehit olmuştu.

Anne ve bebeğinin Uşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başlayan astsubay eşini birliğinde ziyaretten döndükleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA