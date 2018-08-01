MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu bir insanlık suçudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari Yüksekova’da, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, “İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur. Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı olmuştur” dedi.

“Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur”

Hem Nurcan Karakaya’nın hem de kundaktaki bebeğinin hainlerin saldırısında hayatlarını kaybettiklerini belirten Bahçeli, “Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir.

Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: ‘İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağ olsun.’

Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum.”

“Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz?”

“Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız?” diyen Bahçeli, “Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz?” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı” dedi.

“Üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz”

“Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok” diyen Bahçeli, “Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız.” ifadelerini kullandı.

Şehit annesine, şehit bebeğine Allah’tan rahmet dileyen Bahçeli, “Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, devlet sağ olsun, al bayrak her daim var olsun.” dedi.

Kaynak: TRT Haber