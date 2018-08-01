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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 11 aylık Bedirhan ve annesinin katledilmesi ile ilgili, "PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: PKKnın alayı dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük POMEM'de düzenlenen polis özel harekat yemin töreninde konuştu.

Bakan Soylu, Hakkari'de 11 aylık Bedirhan ve annesinin katledilmesi ile ilgili, "PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili." ifadelerini kullandı.

 


 

Soylu, "Amerika 5 bin tır gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada desteklemiş, Avrupa onlara destek verecekmiş, bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi." dedi.

 


 

İçişleri Bakanı Soylu, "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın." şeklinde konuştu.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük, Hakkari
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