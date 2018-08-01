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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan Brunson gerginliği ile ilgili, "Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Dönem AK Parti Niğde milletvekili İsmail Göksel için düzenlenen cenaze töreni için TBMM'ye geldi.

Cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerginliğine ilişkin, "Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.


 

Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşinin ve yaralanan 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Erdoğan, "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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