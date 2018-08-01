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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan terör saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet diledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından terör saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." dedi.


 

Hakkari Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı sivil aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmişti. Karakaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan ise kurtarılamamıştı. 

Kaynak: AA

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