Spor camiasından teröre tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hakkâri Yüksekova’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’ya Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz. pic.twitter.com/Kt8gQ4rx92 — TFF (@TFF_Org) 31 Temmuz 2018

Fenerbahçe Kulübü internet sitesinde yer alan mesajında şunları söyledi: "

"Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!"

Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz! pic.twitter.com/KO0xXBiffM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 31 Temmuz 2018

Beşiktaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu bir askerimizin eşini ve 11 aylık melek bir yavrumuzu kaybettiğimizi içimiz yanarak öğrendik.

Yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/7GwSQOEnwA — Beşiktaş JK (@Besiktas) 31 Temmuz 2018

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu bir askerimizin eşini ve 11 aylık melek bir yavrumuzu kaybettiğimizi içimiz yanarak öğrendik. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Galatasaray mesajında da da şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize baş sağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz."

Hakkari Yüksekova’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz! pic.twitter.com/eEVn62QRkM — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Temmuz 2018

Trabzonspor'un internet sitesinde yayımlanan mesajda da "Hakkari Yüksekova’da terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeğine Allah'tan rahmet; milletimize baş sağlığı diliyoruz... Teröre lanet olsun!" denildi.

Hakkari Yüksekova’da terör örgütü PKK’nın hain tuzağı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeğine Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyoruz... Teröre lanet olsun! pic.twitter.com/YTa71cCrn0 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 31 Temmuz 2018

Kaynak: AA

