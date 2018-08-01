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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bebek katillerinin inlerini başlarına yıkacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bebek katillerinin inlerini başlarına yıkacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Singapur'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği ile ilgili paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Bebek katili PKK" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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