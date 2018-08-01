Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'idam' açıklaması

Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın Sivas Şarkışla’daki cenaze töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan, “Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize öbür taraftan Bedirhan Mustafa yavrumuza, bu iki şehidimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli." diye konuştu.

“Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz”

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" ayetini okuyan Erdoğan, "Yerleri belli ve sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Tabi burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm milletimize, tüm dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“İnşallah atacağımız adımlar yakındır”

Terör örgütünün peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle son haftalarda, aylarda, yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalınca dek devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin huzurunu bölmeye, bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. pic.twitter.com/TX2g5b9zNZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ağustos 2018

Her ne kadar birileri, bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor yol açıyorlarsa da ne demek istediğimiz anlıyorsunuz biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizler askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, bunun yanında güvenlik korucularımızla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz.

Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım.https://t.co/m4sIMheWuIpic.twitter.com/xJMA9fEDtn

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ağustos 2018

Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki bunlar, bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda Hans ne der, George ne der, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar (teröristler) bu yaptıkları katliamın bedelini aynen ödemek durumundadırlar.https://t.co/m4sIMgXl68 pic.twitter.com/r5JvX1ImC9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ağustos 2018

“Ta Çanakkale'den ta Bedir'e, Uhud'a kadar biz o şühedanın izindeyiz”

Nurcan Karakaya'nın, eşini ziyaret dönüşü bebeğiyle şehit olduğuna değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorum ki sizler, orada ki bu görüşmeyle birlikte belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir sada ile size gelmenin o da huzuru içinde oldu ama bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız çünkü bu yolculuk farklı bir yolculuk. Bunlar birer vesileydi ve Rabbim inşallah bu vesileyi de özellikle 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünya da cüda' diyerek bu yolculukta sana geldi ve şehitler diyarındayız. Ta Çanakkale'den ta Bedir'e, Uhud'a kadar biz o şühedanın izindeyiz.

Rabbim bizlere de aynı makamı nasip etsin. Ve 15 Temmuz'da biliyorsunuz FETÖ terör örgütüyle de bir mücadele verdik. Hala veriyoruz ve vereceğiz. Onlarla da bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sizlerden dua bekliyoruz. Sizlerin dualarınız inşallah bu mücadelemizi çok daha güçlü kılacaktır. Hiç endişeniz olmasın.

Kardeşlerim, bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilemeyiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Ancak orada eğiliriz. Onun için de inşallah dualarınız gücümüzdür.

Rabbim inşallah, hiç endişe etmeyin tecelli edecektir ve bu tecelli bizim için bir zafer müjdesi olacaktır. Ve buradan Muhsin kardeşime de tekrar rahmet diliyorum. Onun da mekanı cennet olsun inşallah. Ve değerli kardeşlerim, hakkınızı helal edin diyorum. Şehitlerin buna ihtiyacı yok, ayrı bir konu ama biz yine de bu helalliği bu tezkiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum. Sizleri tekrar Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: AA