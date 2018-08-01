Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Scaparrotti ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Güler, Scaparrotti ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve Suriye'deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişi yapıldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis M. SCAPARROTTI, 01 Ağustos 2018’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’i ziyaret etmiştir.https://t.co/TFj81Fkicw pic.twitter.com/drAEocHFz0 — TSK (@TSKGnkur) 1 Ağustos 2018

Kaynak: AA