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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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