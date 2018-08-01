Kuzey Kore'den şehit Türk askerlerinin naaşları istendi

Üzerinden 65 yıl geçen Kore Savaşı, çetin geçen 3 yıllık çatışmaların ardından 27 Temmuz 1953’te sona erdi. Türk askerinin bu savaşta gösterdiği cesaret ve başarıysa hala hafızalarda. Kanlı savaşta, 721 şehit verildi.

Şehitlerin bir kısmının naaşı Kuzey Kore'de kaldı. O naaşların Türkiye'ye iadesi için girişimler sürüyor. Kore gazileri de silah arkadaşlarının naaşının getirilmesini istiyor.

Şehit olan askerlerin bir kısmının naaşı Kuzey Kore'de kaldı. Diplomatik ilişkiler kesildiği için Pyongyang yönetimi ile sağlıklı temas kurulamadı.

ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan görüşmeler sonrası, askerlerin naaşının iadesi konusu tekrar gündeme geldi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'ye gitti. Şehit askerlerin naaşının iadesi konusunda girişimlerde bulundu.

Kore gazileri de silah arkadaşlarının naaşının Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Diplomatik girişimler sonuç verirse, DNA analizleri başta olmak gerekli teknik çalışmalar başlatılacak.

Kaynak: TRT Haber