  • 01 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.932
    EURO 5.77
  • BIST 97180.67
    ALTIN 193.603
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi: Onlar bir öldürür biz bin diriliriz

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi: Onlar bir öldürür biz bin diriliriz

11 aylık bebeğiyle birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, "Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit Nurcan Karakayanın annesi: Onlar bir öldürür biz bin diriliriz

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın annesi ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, "Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur" dedi.

Hain terör saldırısında evladını ve 11 aylık torununu kaybeden 57 yaşındaki Suudiye Demir, yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun, sizler sağ olun" diye konuştu.

"Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz"

Acılı anne, "Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Allah onların belalarını versin" dedi.

Öte yandan, ailenin yakınları ve ilçe sakinleri taziye ziyaretlerini sürdürüyor.

Törenin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı önündeki alanda da hazırlıklar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, nurcan karakaya, Hakkari
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER