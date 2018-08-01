  • 01 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.929
    EURO 5.761
  • BIST 96779.36
    ALTIN 193.863
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

5 ilde Karaman merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt sorumlularıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin muvazzaf asker, 1'inin emekli astsubay, diğerinin de askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, fetö, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER