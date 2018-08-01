Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt sorumlularıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ünü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin muvazzaf asker, 1'inin emekli astsubay, diğerinin de askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA