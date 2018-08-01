Örgütün yalanlarına teröristler de inanmıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren S.A., geçen hafta Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan terörist, güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında sürdürdüğü kararlı operasyonlar sonucu örgüt içerisinde yaşanan paniği ve çözülmeyi anlattı.

Terörist S.A. kamera karşısında verdiği ifadede, 2012 yılında lise öğrencisiyken kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldığını ancak örgütün iç yüzünün anlatıldığı gibi olmadığını, defalarca kötü muamele gördüğünü belirtti.

Güvenlik güçlerine teslim olunması durumunda kendilerine "işkence ve kötü muamele" yapılacağı şeklinde propaganda yapıldığını anlatan S.A., bunun aksine görevlilerden şefkat ve merhamet gördüğünü söyledi.

Örgütte moraller bozuk

S.A., güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmelerin başladığını, morallerinin bozuk olduğunu, kendisi gibi örgütten ayrılmak isteyenlerin bulunduğunu aktararak, bunun önüne geçmek için örgüt mensuplarına büyük baskı yapıldığını belirtti.

Teslim olanlara "kötü muamele" yapıldığına inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini belirten S.A., örgüt mensuplarına şu çağrıyı yaptı:

"Benim yaptığım en büyük hata bundan altı yıl önce örgüte katılmaktı, hatamın farkına geç vardım. Ben biliyorum ki benim konumumda olan birçok kişi var. Bu arkadaşlara söylemek istediğim şu; korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar. Bütün polis arkadaşlara, asker arkadaşlara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Teslim olduğum zamandan itibaren bana hiçbir kötü muamele uygulanmadı. Buradan onlara saygılarımı sunuyorum. Benim durumumda olan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bunların en kısa sürede teslim olmalarını, yaptıkları hataların fark varmalarını ve devlete sığınmalarını istiyorum."

Teslim olanların sayısı artacak

Öte yandan güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının yanı sıra Irak'ın kuzeyinde ve yurt içinde devam eden başarılı operasyonların yarattığı baskı nedeniyle örgütün, kaçmaya çalışan teröristleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.

Yurt dışında faaliyet gösteren birçok teröristin örgütten kaçtığı bilgisinin sürekli geldiğini belirten kaynaklar, yakın tarihte Türkiye'ye teslim olacak terörist sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA