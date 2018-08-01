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TÜSİAD'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü söyledi.

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TÜSİADtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, PKK'nın tuzaklı saldırısı ile ilgili olarak, "Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü belirten Bilecik, Bakan Albayrak ile toplantı ile ilgili olarak da "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk" diye konuştu.

Bilecik, faizlerin yüksek olmasının yatırım iştahını geride bıraktırdığını söyleyerek, "Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var" dedi. 

Döviz kuru ve faiz seviyesi ile ilgili Bilecik, "İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur" ifadelerini kullandı.

Bilecik, ekonomik büyümeyle ilgili, "Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: tüsiad, erol bilecik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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