Türkiye Kültür Yolu Festivali 10 Ekim'de Diyarbakır'da

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivale beşinci kez ev sahipliği yapacak şehirde 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek.

Diyarbakır'ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programının farklı alanlarına taşıyarak, şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacaklarını belirtti.

Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırırken, şehrin kültür turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, Diyarbakır'ın yalnızca geçmişin izlerini taşıyan değil, binlerce yıllık kültürel mirasını bugün de yaşatan ve geleceğe aktaran bir şehir olduğunu ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır'da beşinci kez düzenleniyor olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleri'yle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil, şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır'da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız."

Diyarbakır'ın sofra kültürü festival rotasında yer alacak

Festival kapsamında Diyarbakır'ın gastronomi programına Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Programa, Michelin Rehberi'nde yer alan şef Ömür Akkor, Michelin Dubai rehberinde yer alan şef Erşan Yılmaz, Mahir Nazlıcan, Çiğdem Seferoğlu ile şef Burcu Önal, şef Gökhan Ali Çamkerten, şef Emre Murat, yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli, gastronomi yazarı Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan konuk olacak.

Festivalde gerçekleştirilecek gastronomi etkinliklerinde, Diyarbakır'ın yöresel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak gelenekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival boyunca 40'tan fazla Lezzet Noktası gastronomi rotasında yer alacak.

Bu noktalarda yöresel yemeklerden kebap çeşitlerine, geleneksel tatlılardan bölgeye özgü ürünlere kadar farklı lezzetler sunulacak.

Program boyunca mutfak ustalarının deneyimleri de ziyaretçilerle paylaşılacak ve Diyarbakır'ın sofra kültürünün farklı unsurları tanıtılacak.

Festival renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak

Festival dolayısıyla Nevruz Parkı'nda ücretsiz konserler düzenlenecek. Bu kapsamda sanatçılar Hakan Altun, Mert Demir, Sefo, Sagopa Kajmer, Poizi, Derya Uluğ, Bengü, Murat Boz ve Fatma Turgut sahne alacak.

Festivalde, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusu, FotoMaraton Diyarbakır ve FotoMaraton Çocuk etkinliğiyle fotoğraf karelerine yansıyacak.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile "Yaşayan Miras Söyleşisi: Hüsn-i Hat ve Hattat Hamid Aytaç" programı yapılacak, çeşitli atölye programları gerçekleştirilecek.

Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde Karaoke Karavan etkinliği, EtnoSpor etkinliği ve ASELSAN Çocuk Şenliği ile "Pony Club Şehrinize Geliyor" etkinliği yapılacak.

Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Yalancının Mumu" ile "İstanbul'un Son Beyzadeleri" oyunu, Diyarbakır DT Salonu Orhan Asena Sahnesi ve Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde "Öteki Ankara Müzikali", "İbiş'in Rüyası" ve "Aşkın Sen Hali" ile çocuklara yönelik müzikaller ve oyunlar sahnelenecek.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde "Anadolu'dan Miras" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Cahit Sıtkı Tarancı anılacak

Festival kapsamında kültür merkezinde 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu da sahne alacak.

Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi'nde ise "Gün Eksilmesin Penceremden" eseri sahnelenecek. Türk edebiyatının ve Diyarbakır'ın seçkin şairlerinden Tarancı, vefatının 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek programda anılacak.

Ayrıca, festival boyunca çok sayıda sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.