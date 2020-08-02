Milli Savunma Bakanlığı eğitim faaliyetine ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.



Eğitimine ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol Esps Alvaro De Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Doğan ve TCG Martı hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege’de deniz eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/nJwboWXT77 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020