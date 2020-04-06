Özel harekat, bomba imha, atlı polisler, motosikletli timler, bekçiler. 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 175'inci yılına özel klip hazırladı.

Klip, "Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır devletinin emrinde, milletinin hizmetinde" mesajıyla paylaşıldı. Klipte, polis teşkilatının tüm birimlerinin çalışmalarından bir bölüm yer aldı. Operasyonlardan ve eğitimlerden kesitler paylaşıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl kutlamaları 12 Nisan'a kadar sürecek.