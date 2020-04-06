Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (COVID-19) Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasının ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.

Pazartesi günü sabah saatlerinde adeta kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü.

[15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi | Fotoğraf: İHA]

Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu rengi yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D-100 kara yolunun boş olması da dikkat çekti.

Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.