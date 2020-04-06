Haber Giriş: Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'koronavirüs' sessizliği
[Fotoğraf: İHA]
Her gün çok sayıda aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (COVID-19) Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasının ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.
Pazartesi günü sabah saatlerinde adeta kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü.
[15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi | Fotoğraf: İHA]
Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu rengi yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D-100 kara yolunun boş olması da dikkat çekti.
Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: koronavirüs İstanbul covid-19 15 Temmuz Şehitler KöprüsüSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 11:25
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