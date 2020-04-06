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Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen Doğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: yağmur yağış soğuk hava sağanak yağış meteoroloji doğu anadoluSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 11:04
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