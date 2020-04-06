Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ile Nizip İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 28 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.