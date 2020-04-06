Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul’da karantinadan kaçan kişi Rize'de yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. yakalandı.
İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı.
Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri K.E.’nin memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi.
K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: rize koronavirüs karantina İstanbulSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 06:41
Son Haberler
- 07:02
- 06:08
- 05:28
- 05:05
- 04:26
Sıradaki Haber
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz