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Osmaniye'de kaçak maske operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 9 bin 662 maske ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak maske üretildiği belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 bin 662 tek kullanımlık maske ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye kaçak maske operasyon gözaltıSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
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