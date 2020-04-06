Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi
Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
"Amal Neptune" adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.
[Fotoğraf: DHA]
Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Kurtarma 8 ile Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.
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