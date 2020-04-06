Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Kırklareli'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, 5 apartmanın çatısı uçtu.

Devrilen ağaç ve uçan çatılar nedeniyle park halindeki birçok araçta da maddi hasar meydana geldi. Kırklareli Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçları kesti, çatı parçalarını topladı.

Bazı cadde ve sokakları zabıta ekipleri ise araç ve yaya trafiğine kapadı. Park halindeki araçların ise başka alanlara park edilmesini sağladı.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağın da etkisi olması bekleniyor.