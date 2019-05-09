Malatya'da Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin misafir edildiği Beydağı Konaklama Tesisi'nde Türk Kızılayı tarafından 8 bin 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

"Bine yakın insan istihdam edilecek"

İftar programına katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da kurulacak afet barınma sistemleri fabrikasıyla ilgili, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek" dedi.

Kınık, ramazanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılayın, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyanın devam ettiğini belirtti.

Kampanyayla 7 milyonu yurt dışında olmak üzere 15 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Kınık, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Afet yapı stoğunu noktasında ciddi bir milli kapasite olacak"

Kerem Kınık, Malatya'daki vagon onarım fabrikasının, afet barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülmesiyle ilgili yatırım fizibilite çalışmasının tamamlandığını, kaynak anlaşmaları için bir sürece girdiklerini ifade etti.

İslam Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Bankasıyla kredi anlaşmaları kapsamında görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu geçtiğini açıklayan Kınık, şunları söyledi:

"Türkiye'deki modüler yapısal çelik ve hafif çelik noktasında afet temelli kurulacak ilk fabrika olacak. Bu anlamda ülkedeki afet yapı stoğunu noktasında ciddi bir milli kapasite olacak ama onun ötesinde nitelikli, hızlı üretilen ve uygun şartlarda üretilen Ar-Ge'si olan bir yer olacak."

"İnönü Üniversitesiyle beraber tıbbi destek birimi kurmaya çalışıyoruz"

İnönü Üniversitesiyle beraber hastalıkların son dönemlerinde olan vatandaşlar için tıbbi destek birimi kurmaya çalıştıklarını dile getiren Kınık, "Rektörümüz, bunun işletme modelini, içeriğini ve bilimsel çerçevesini çalışıyorlar. Bizler de bunun işletme modeline destek olma açısından hem de inşası noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu da Türkiye'de ilk olacak. Hospis denen terminal dönem bakım merkezi" ifadelerini kullandı.

İftar programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA