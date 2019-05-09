İstanbul Taksim Meydanı'nda hazırlanan iftar sofrasına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Sizlere her zaman hizmet etmenin yollarını aradık"

İftar çadırının gündüz de tanzim çadırı olarak hizmet vereceğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Beyoğlu Belediyesi olarak sizlere her zaman hizmet etmenin yollarını aradık. Önümüzde çok önemli bir seçim var. İstanbul tekrar kararını verecek. Yüksek Seçim Kurulunun sandıklarda tespit edilen usulsüzlüklerden sonra aldığı kararı saygıyla karşılıyor ve yeni adayımız, eski Meclis Başkanımız, proje adamı Binali Yıldırım'la İstanbulluların desteğiyle ve sizin dualarınızla hep beraber yürüyeceğiz. Bizler her zaman söylediğimiz gibi Beyoğlu'nu beraber yönetecek, birlikte istişare edecek ve kardeşlerimizle huzurlu, güvenli ve yeşil bir Beyoğlu için çalışacağız."

Beyoğlu Belediyesinin Taksim Meydanı'nın yanı sıra Hasköy sahilinde de kurduğu iftar çadırı, ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: AA