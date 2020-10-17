Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için Türk Kızılay destek kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında canlı derslere girmekte güçlük çeken öğrencilere televizyon, bilgisayar, tablet gibi çeşitli aletlerin temini sağlanacak.

"EĞİTİM" yaz, 2868’e kısa mesaj gönder

Kampanyaya kısa mesaj yoluyla katılım sağlanıyor. "EĞİTİM" yazıp 2868’e kısa mesaj gönderilerek 10 lira bağış yapılıyor.

Kampanyaya katkı sunmak isteyenler ayrıca Ziraat Bankası hesap numaralarından nakdi bağışta da bulunabiliyor.

Kampanyayla ilgili konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da şu açıklamalarda bulundu:

"Amacımız uzaktan eğitime erişimi olmayan ya da sıkıntılı olan yavrularımıza teknolojik araçları sağlayarak onların EBA sistemine uzaktan erişimini sağlamak.

Bizatihi ayni yardım anlamında da bilgisaylarını, tabletlerini, iş dünyasından sosyal sorumluluk çerçevesinde yardımlarını bize iletebilirler. Biz bunları ne yapıyoruz? Bunları Milli Eğitim Bakanlığımızın illerdeki koordinatörlüğü aracılığıyla okullara teslim ediyoruz."

