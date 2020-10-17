Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da emniyet ekiplerinin sahte içki satışına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenlen ekipler, 60 litre etil alkol, 240 şişe içerisinde 66,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Adreste bulunan 59 yaşındaki Mehmet A. gözaltına alındı.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 14,2 litre kaçak alkol ve boş şişe ele geçirdi. Adreste bulunan 72 yaşındaki Ali A. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:05
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