Sabah saatlerinde Piri Paşa Mahallesi Ahbap Sokak’taki inşaatta çalışan işçiler ile inşaata gelen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine inşaat işçisi Kasım K. silahla vuruldu.

İnşaata gelen gruptakiler kaçarken durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kasım K. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hastanesine kaldırılırken hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih'te yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.