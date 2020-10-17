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İzmir Ödemiş'te orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gölcük mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:03
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