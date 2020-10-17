Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzmir'de Mobilyacılar Sitesi’nde yangın
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında bir kişi hafif yaralandı.
Karabağlar Sanayi Sitesi 719/4 sokaktaki 3 katlı atölyenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:23
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