Türkiye'de koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Karacasu İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Soley başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sigara içmenin, doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı pazar yerleri, ana cadde ve meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içilmesinin yasaklanmasına, özel araçlarda sürücü dışında da şahıs bulunması durumunda maske takılmasına ve özel araçlara koltuk kapasitesi dışında yolcu alınmamasına karar verilmiştir" denildi.