Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için yemek pişirilmesi sürecine katıldı.

Sarılar, aşçılarla tencerelerde pişen yemekleri karıştırdı, ardından dağıtım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay olarak her gün 44 binden fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Sarılar, yurt genelinde 46 sabit ve 157 mobil aşeviyle bu sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Aşevlerindeki yemeğin büyük kısmının, Kurban Bayramı'nda Kızılaya verilen vekaletle kesilen kurbanlıkların etiyle hazırlandığını anlatan Sarılar, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanan 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' kampanyamız kapsamında etler hijyenik ortamlarla işlenerek uzun ömürlü ve yüksek proteinli konserve kavurma ürünlerine dönüştürülüyor. 2025'te vekaletle kurban kesim kampanyamız doğrultusunda hazırlanacak 800 gramlık et konserveleri, yıl boyunca ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak ve buluşturulacak."

Kurban vekalet bedelinin yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışında 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini dile getiren Sarılar, Gazze ve Filistin'deki savaş mağdurlarına yönelik kurban vekalet bedelinin de 13 bin 250 lira olduğunu bildirdi.

Sarılar, "Her bir bağış bir çocuğun, yaşlının, ihtiyaç sahibinin duasına vesile olmakta. Yemeğin ötesinde bir yaşam desteğine dönüşmektedir." dedi.

"22 ülkede kurban kesiyoruz"

Mustafa Sarılar, kurban ibadetinin sadece bireysel sorumluluk değil, toplumsal vicdan hareketi olduğuna işaret ederek, Türk Kızılay olarak kurban vekaletinde her adımı kayıt altına aldıklarını, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemde hareket ettiklerini anlattı.

Gazze ve Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla kurban organizasyonlarının önemli bölümünü bu bölgelere yönlendirdikleri dile getiren Sarılar, şunları kaydetti:

"22 ülkede vekaletle kurban kesiyoruz. Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak, veteriner hekim kontrolünde kesiliyor. Kesim esnasında vekalet sahiplerinin ismi tek tek okunuyor. Ülkelerin şart ve standartları çerçevesinde kesilen kurbanlar, aynı gün bölgedeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak dağıtılıyor."

Sarılar, 2023'te yaklaşık 106 bin, 2024'te ise 146 bin kurban vekaleti aldıklarını, bu vekaletlerle 2023'te 2 milyon 600 bin, 2024'te de 4 milyon 640 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını söyledi.

Türk Kızılaya bağış çağrısında bulunan Sarılar, bu seneki hedeflerinin çok daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu bildirdi.