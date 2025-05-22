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Türkiye
AA 22.05.2025 13:38

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 279 kilogram esrar ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 279 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 279 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığının bünyesinde kullanılan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) ile Karar Destek Sistemi'ne (KDS) gelen ihbar üzerine çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Bulgaristan'dan yurda giren 12 bin 140 kilogram ayçiçeği küspesi taşıyan araç şüphe üzerine takibe alındı.

Ambarlı Limanı'ndaki araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada 8 çuvala gizlenmiş vakumlu poşetlerde 279 kilogram esrar ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ile araca el konuldu.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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