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Türkiye
DHA 22.05.2025 12:12

Trafikte makas atan sürücüye 14 bin lira ceza

Diyarbakır'da trafikte otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kişiye 14 bin 413 lira ceza kesildi.

Trafikte makas atan sürücüye 14 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, V.K. adlı sürücünün, otomobiliyle kentteki farklı caddelerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerin ardından V.K., gözaltına alınıp Kayapınar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyen V.K.’ye, adli işlemlerin ardından 14 bin 413 bin lira ceza kesildi.

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