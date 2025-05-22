Türk Mutfağı Haftası Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara, mutfak mirasını kültürel etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası boyunca düzenlenecek programlarla "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından ilhamla şekillenen kadim mutfak kültürü, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtılacak.

Bu kapsamda, Ankara'nın sahip olduğu değerleri öne çıkarmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, 23-25 Mayıs'ta Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Ankara'nın yöresel lezzetleri, kültürel mirası ve gastronomi potansiyeli, üç gün boyunca hem yerel hem de uluslararası katılımcılarla buluşacak.

Türk Cumhuriyetlerinden gelen şeflerin performansları ve yarışmalar

Açılış programında protokol konuşmalarının yanı sıra müzik ve dans gösterileri, Medeniyetler Mutfağı Ateşi'nin yakılması, stant gezileri ve pilav dökme geleneği gibi etkinlikler yer alacak.

Etkinliklerin ikinci gününde, "Otel Mutfağında Ankara Lezzetlerinin Kullanımı" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Başkent Filarmoni Orkestrası konseri, bando gösterileri ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen şeflerin mutfak performansları ile yarışmalar gerçekleştirilecek.

Son gün ise Ankara mutfağının geleceği ele alınacak. Yerel işletmelerin rolü ve Frig mutfak kültürü üzerine söyleşiler yapılacak, coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

Üç günlük program, ödül töreniyle tamamlanacak.