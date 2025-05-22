Eşini eve almayan kocaya hapis cezası verildi

Dairenin kararına göre, Aksaray Eskil'de, başka bir kadınla ilişkisinin bulunduğu iddia edilen koca, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşine hakaret eden kişi, onu zorla evden çıkarıp, kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelledi.

Kadının şikayeti üzerine hakkında dava açılan sanık koca, Eskil Asliye Ceza Mahkemesince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıtay kararı bozdu

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, suçun, Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi kapsamında düzenlenen "eşe karşı" ve "cebir kullanılarak" işlendiğini belirterek, sanığın daha ağır ceza alması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

Yeniden yargılama sonucu yerel mahkeme, sanık hakkındaki hapis cezasını 3 yıl 4 aya çıkardı.

Sanık kocanın itirazı üzerine dosya yeniden Yargıtay'a geldi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığa verilen 10 ay hapis cezasını aleyhe temyiz olmadığından "kazanılmış hak" sayarak, yerel mahkeme kararını düzelterek onadı.

Kararda, eylemin sanık tarafından işlendiği, suç vasfı ve yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, sanık hakkındaki ceza yaptırımının yasal bağlamda gerekçelendirildiği ifade edildi.