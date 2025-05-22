Kurban pazarlarında telaş başladı

Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşları bekliyor.

Bu pazarlardan biri de Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Çimşit Hayvan Pazarı. Başkent genelinde 26 hayvan pazarından biri olan Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazardaki hayvanların satışa uygunluğundan çadırlardaki hijyen koşullarına, pazarın temizliğinden satıcıların belge kontrollerine kadar alanda denetimlerini yapıyor.

"Ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor"

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü Emre Uslu, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini söyledi.

Sincan'da Yenikent ve Çimşit bölgelerinde vatandaşlara hizmet için iki kurban pazarının kurulduğunu belirten Uslu, "Bu pazarlarımızda 4 uzman kasabımız eşliğinde modern kesim yerleri faaliyete geçirildi. Burada fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimizle birlikte koordineli olarak 7/24 denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

Pazar alanlarında yapılan denetimler hakkında da bilgiler veren Uslu, "Hayvanlarımızın kulak küpeleri ve izinsiz hayvan giriş çıkışlarını kontrollerini sağlıyoruz. Çadırlarımızın düzenli olup olmadığının, kurban satışı yapan esnafımızın hijyen koşullarını sağlayıp sağlamadığının kontrollerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Veteriner hekim Suna Kanbur, ilk olarak hayvanların sağlık pasaportlarına bakıldığını ve buna göre satışa uygunluk verildiğini belirterek, "Vatandaşlar, kulak küpelerini kontrol etsinler, küpesiz hiçbir hayvanı almasınlar. Çünkü küpesiz bir hayvanda bir hastalık çıktığı zaman sonraki süreçti sorunlar yaşanabiliyor. Kesim süreci veteriner hekim kontrolünde gerçekleşiyor. Herhangi bir sorun olursa da bakanlığa bildiriliyor." diye konuştu.

"Kurbanlık alımını son güne bırakmayın"

Tokat'ta besicilik yapan Ramazan İbrahim Nur ve Muhammet Emin Nur kardeşler, kurban pazarında satmak için 27 büyükbaş hayvan getirdiklerini ve bunlardan 6'sını sattıklarını belirtti.

Her bütçeye uygun kurbanlıkların olduğunu ifade eden Ramazan İbrahim Nur, "Beklentimiz alıcıların ellerini çabuk tutması, kurban alımını son güne bırakmamaları. Herkesin Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun." dedi.

Hayvanlarını yaylada yetiştirdiğini anlatan besicisi Muhammet Emin Nur da satışların güzel gittiğini ve son güne kurbanlıkların kalmayacağını belirtti.

Pazara 30 büyükbaş hayvan getiren besici Hayati Orhangazi, satışların ilerleyen günlerde daha hareketli olacağını düşündüklerini söyledi.

Kars'ta besicilikle uğraşan Miran Bozkurt, pazara 40 büyükbaş getirdiğini ifade ederek, "İnşallah mallarımız satılır. Bizler son güne kadar burada bekliyoruz." diye konuştu.

Kurbanlık mesaisi gece de devam ediyor

Hayvan pazarı, gün batımdan sonra da alıcıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Hava karardıktan sonra pazara gelen alıcılar, besicilerle sıkı pazarlıklar yapıyor.

Tüm günlerini pazarda geçiren besiciler, yoğunluğun bittiği gece saatlerinde semaverde çay demliyor, diğer besicilerle sohbet edip günün stresini atıyor.