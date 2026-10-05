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Dünya
DHA 05.10.2026 06:56

Beyin çoklu görev yapmaya kendini yeniden programlayabilir

Yeni bir araştırma, insan beyninin pratikle devrelerini yeniden yapılandırarak aynı anda iki zihinsel işlemi kesintisiz yürütebildiğini gösterdi.

Beyin çoklu görev yapmaya kendini yeniden programlayabilir

ABD'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden sinir bilimciler, insan beyninin belirli görevleri yoğun pratik yoluyla otopilota alarak sinirsel devrelerini baştan yapılandırdığını ve böylece aynı anda iki zihinsel işlemi kesintisiz yürütebildiğini ortaya koydu.

Çalışmada, beynin karmaşık görevler arasında hızla gidip gelmek yerine gerçekten eş zamanlı işlem yapıp yapamayacağı araştırıldı. Deney kapsamında katılımcılar, haftalar boyunca 30 bini aşkın görsel sınıflandırma testine tabi tutuldu.

Sürecin başında ve sonunda deneklerin beyin aktiviteleri, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalografi yöntemleriyle milisaniyelik hassasiyetle tarandı.

Tarama sonuçları, beynin öğrenme sürecinde hayati bir mimari değişim gerçekleştirdiğini belgeledi. Görevin ilk aşamalarında, beynin üst düzey yürütücü işlevlerini yöneten ancak aynı anda yalnızca tek bir zorlu işlemi kaldırabilen prefrontal korteks bölgesinin yoğun şekilde çalıştığı görüldü. Ancak haftalar süren pratik sonrasında, beynin bu görevi prefrontal bölgedeki ‘bilişsel darboğazdan’ çıkararak hafıza kodlaması ve nesne tanımanın yönetildiği temporal kortekse devrettiği belirlendi. Şakak lobunda daha önce bulunmayan yeni bir kategori işleme alanının oluştuğu ve görevin otomatikleştiği saptandı.

Beyin gerçek çoklu işlem için kapasite açıyor

Çalışmanın son aşamasında katılımcılara eş zamanlı olarak ikinci bir zihinsel görev verildi. Görsel sınıflandırma işini temporal loba aktarmayı başaran deneklerin, prefrontal kortekslerini serbest bırakarak ikinci görevi de eksiksiz tamamladığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarı nörobilimci Maximilian Riesenhuber, elde edilen bulguların beynin sanılanın aksine sadece görevler arasında geçiş yapmadığını, devrelerini fiziksel olarak yeniden yönlendirerek aynı anda iki işi birden yürütebilecek gerçek çoklu görev kapasitesine ulaşabildiğini kanıtladığını açıkladı.

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