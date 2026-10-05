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Dünya
DHA 05.10.2026 06:50

Yaşlanan beyin gerilemiyor, uyum sağlıyor

Yeni bir araştırma, yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynin birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini gösterdi.

Yaşlanan beyin gerilemiyor, uyum sağlıyor

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden sinir bilimciler, ileri yaşlarda görülen hafıza değişimlerinin beynin yıpranması ya da gerilemesi anlamına gelmediğini, aksine beynin birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak üzere kendini yeniden yapılandırdığını ortaya koydu.

Çalışmada, geleneksel nörobilim çevreleri tarafından uzun süredir savunulan ‘yaşlılık bir telafi ve gerileme dönemidir’ tezi çürütüldü.

Bilim insanları, çocukluk döneminde yaşanan nörolojik sıçramaların bir benzerinin ileri yaşlarda da gerçekleştiğini belirterek, yaşlanmanın zihinsel kapasite kaybı değil, genetik olarak korunmuş adaptif bir gelişim evresi olduğunu öne sürdü.

"Günlük detaylar yerine büyük resme odaklanma"

Araştırmaya göre, yaşlandıkça beynin anlık ve detay hafızasını yöneten hipokampus bölgesi geri plana çekilirken, genel bilgi ve tecrübeleri işleyen ön beyin kabuğu kontrolü devralıyor.

Hipokampusun aşırı enerji tüketen bir yapı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, beynin kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve gençlikte edinilen devasa veri birikimini organize etmek için bilinçli bir görev değişimi yaptığını saptadı.

Yaşlılıkta bazı sinirsel bağlantıların ve sinaps ağlarının zayıflamak yerine belirgin biçimde güçlendiği tespit edilirken, beynin önceliği günlük önemsiz ayrıntıları hatırlamaktan çıkarıp toplumsal bilgi aktarımı, derin tecrübe ve sosyal ilişki yönetimine yönlendirdiği belirlendi.

Alzheimer teşhisinde yeni ufuk

Çalışmanın başyazarı psikolog Fabian-Xose Fernandez, “Normatif yaşlanmayı yalnızca bir zihinsel çöküş ve kayıp hikayesi olarak okursak büyük resmi kaçırırız. Yaşlı beyin genç beyinden çok daha farklı işlevler, özellikle depolanmış uzmanlığın paylaşımı için optimize edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, beynin bu doğal adaptasyon stratejisinin netleştirilmesinin tıp dünyasında kritik bir eşiği aşacağını vurguladı. Doğal ve sağlıklı zihinsel yeniden yapılanmanın sınırlarının çizilmesiyle erken evrelerinde kontrolsüz hipokampus aktivitesiyle ortaya çıkan Alzheimer hastalığının biyolojik belirtilerinin normal yaşlanma sürecinden çok daha erken ve kesin hatlarla ayırt edilebileceği ifade edildi.

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