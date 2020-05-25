Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

