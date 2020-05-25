Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil güvenlikSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:02
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