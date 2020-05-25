Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesi'nde Mustafa G. ile komşusu Celal G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G, evindeki av tüfeğini alarak evinin önünde Celal G. ile oğlu Bilal ve gelini Selda G'ye ateş etti.

Olaya müdahale etmek isteyen Döndü G'ye de ateş eden Mustafa G, daha sonra aynı tüfekle kendini vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Celal G. ile Selda G. mühalelere rağmen hayatını kaybetti, Mustafa G, Döndü G. ve Bilal G. tedavi altına alındı.