Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde değişmeyerek mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, doğu bölgelerde ise biraz artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.